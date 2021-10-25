Ghaziabad News: विकास भवन में मिलेंगी नई जनसुविधाएं
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:25 AM IST
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गाजियाबाद। विकास भवन परिसर में जल्द ही आम नागरिकों के लिए खान-पान, बैंकिंग और एटीएम सहित अन्य जनसुविधाएं मिलेंगी। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने बुधवार को बैठक में विकास भवन में दुकानों के आवंटन और संचालन को लेकर दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को दुकानों की साज-सज्जा, विद्युत पेयजल कनेक्शन और अन्य व्यवस्थाएं जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए गए। परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रचार का बेहतर मंच मिलेगा। वहीं, दिव्यांगों के लिए कैंटीन शुरू करने की भी योजना है, इससे उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। नागरिकों की सुविधा के लिए बैंकिंग सेवाएं और एटीएम स्थापित करने पर संबंधित बैंकों से भी वार्ता की गई।
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