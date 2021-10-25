फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   MEMU train services to resume tomorrow; rail passengers to get relief

Ghaziabad News: कल से पटरी पर लौटेगी मेमू ट्रेन, रेल यात्रियों को मिलेगी राहत

Sun, 04 Oct 2026 12:39 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
MEMU train services to resume tomorrow; rail passengers to get relief
हापुड़। मुरादाबाद से गाजियाबाद के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन 5 अक्तूबर से पटरी पर लौटेगी। यह ट्रेन 25 सितंबर से 4 अक्तूबर तक दस दिन के लिए निरस्त थी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पटरियों और स्लीपर बदलने के लिए पावर व ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया था। इस कारण हापुड़ सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी हुई। अन्य ट्रेनों पर भी यात्रियों का बोझ बढ़ा।
विज्ञापन

मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि 5 अक्तूबर से मेमू ट्रेन निर्धारित समय से संचालित होगी। इससे नौकरी और व्यवसाय के लिए गाजियाबाद जाने वाले सैकड़ों यात्रियों का आवागमन सुगम बनेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed