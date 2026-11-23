गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की रोजी कॉलोनी में रविवार देर रात 32 वर्षीय विवाहिता ने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है।

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एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि रोजी कॉलोनी प्रताप विहार निवासी हीना (32) पत्नी रिजवान ने रविवार देर रात अपने कमरे में फंदा लगा लिया। रात करीब 1:51 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। मृतका के पिता यूनुस ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग हीना के साथ मारपीट करते थे और दहेज की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने ही उनकी बेटी को मार डाला।पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस पंचायतनामा भरने और पोस्टमार्टम समेत आगे की विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पिता की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है।