Ghaziabad News: कॉलोनी का मुख्य मार्ग जर्जर हाल में, जलभराव ने बढ़ाई परेशानी

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दीपक शर्मा, विनोद शर्मा, सोनू, अन्नू, संदीप, श्रीपाल आदि ने बताया गया कि वर्ष 2012 में कॉलोनी में भूखंडों की बिक्री शुरू हुई थी। इसके बाद से लोग अपने मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं। कॉलोनी का मुख्य मार्ग दिल्ली मेरठ मार्ग से कॉलोनी तक टूटा पड़ा है। बताया कि गंगनहर घाट पर धार्मिक आयोजनों और मूर्ति विसर्जन के दौरान इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बढ़ने से कॉलोनी का रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से लोगों को परेशानी होती है। बारिश में जलभराव के कारण कॉलोनी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। डीएम से मार्ग का निर्माण कराने की मांग की है। विज्ञापन

दीपक शर्मा, विनोद शर्मा, सोनू, अन्नू, संदीप, श्रीपाल आदि ने बताया गया कि वर्ष 2012 में कॉलोनी में भूखंडों की बिक्री शुरू हुई थी। इसके बाद से लोग अपने मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं। कॉलोनी का मुख्य मार्ग दिल्ली मेरठ मार्ग से कॉलोनी तक टूटा पड़ा है। बताया कि गंगनहर घाट पर धार्मिक आयोजनों और मूर्ति विसर्जन के दौरान इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बढ़ने से कॉलोनी का रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से लोगों को परेशानी होती है। बारिश में जलभराव के कारण कॉलोनी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। डीएम से मार्ग का निर्माण कराने की मांग की है।

मुरादनगर। गंगनहर के पास स्थित यूनाइटेड पैराडाइज कॉलोनी के लोगों ने मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि करीब 14 वर्ष बीतने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।