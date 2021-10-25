Ghaziabad News: लग्जरी कार ने दो वाहनों को मारी टक्कर, प्राथमिकी दर्ज

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एसीपी कविनगर अभय डागा ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी तरुण अग्रवाल के मुताबिक 20 अक्तूबर की सुबह करीब साढ़े 11 बजे मर्सिडीज समेत उनकी दो कारें घर के बाहर खड़ी थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और घर के बाहर खड़ीं उनकी दोनों कारों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी एक गाड़ी पूरी तरह खत्म हो गई, जबकि मर्सिडीज के अगले और पिछले हिस्से में भी काफी नुकसान हुआ है। तरुण का कहना है कि कार में डैश कैम लगा हुआ था। उन्होंने डैश कैम की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखकर जांच कराने की मांग की है। एसीपी कविनगर अभय डागा का कहना है कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।