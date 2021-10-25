Ghaziabad News: लगातार जहरीली हो रही लोनी की हवा, एक्यूआई हुआ 300 के पार

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शहर के स्टेशनों का एक्यूआई

गोविंदपुरम-151



इंदिरापुरम-283

लोनी-306



न्यू तहसील-लोनी-271

वसुंधरा-



वेद विहार-269

संजयनगर-257



वेव सिटी-254

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साहिबाबाद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप तीन की पाबंदियां भी लागू कर दी गई, बावजूद इसके गाजियाबाद में कोई खास असर दिख नहीं रहा। शुक्रवार को भी लोनी की हवा सबसे अधिक जहरीली रही, यहां का एक्यूआई 306 दर्ज किया गया। ग्रैप की पाबंदियों के बावजूद बीते चौबीस घंटे में शहर के एक्यूआई में महज छह अंकों की कमी आई। वहीं, इंदिरापुरम के एक्यूआई में भी 39 अंकों की कमी दर्ज की गई। वहीं लोनी के एक्यूाई में 28 अंकों की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। गाजियाबाद का महज गोविंदपुरम इलाका ऐसा रहा जहां की हवा सामान्य श्रेणी में दर्ज हुई। इसके अलावा अन्य सभी स्टेशन की हवा खराब ही रही। बीते कई दिनों से लगातार लोनी, इंदिरापुरम और वेब सिटी की हवा खराब श्रेणी में ही दर्ज की जा रही है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि लोनी दिल्ली के करीब है, जिसकी वजह से यहां समस्या आ रही है।