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दरअसल, बार एसोसिएशन की वर्ष 2025-26 की कार्यकारिणी का कार्यकाल 14 नवंबर को समाप्त हो गया था। इसके चार दिन बाद भी वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाने वाली मतदाता सूची भी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इस स्थिति को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। धरने पर बैठे अधिवक्ता राकेश त्यागी निवाड़ी ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रह्मदेव त्यागी और मौजूदा कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया समय से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक इसकी रूपरेखा भी स्पष्ट नहीं की गई है।अधिवक्ताओं का कहना है कि नई कार्यकारिणी के गठन में देरी से संगठन के भीतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से वकीलों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सबसे पहले मतदाता सूची प्रकाशित की जानी चाहिए। इसके बाद नामांकन, मतदान और मतगणना समेत पूरी चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित किया जाए।धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने साफ किया कि उनकी मांग केवल चुनाव की तारीख घोषित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने बार एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रह्मदेव त्यागी से तत्काल हस्तक्षेप कर चुनाव कार्यक्रम जारी कराने की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं होता, उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।वहीं बार सचिव वरुण त्यागी का कहना है कि चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, जल्द ही चुनाव तिथि घोषित की जाएगी। मतदाता सूची जल्द ही प्रकाशित कराई जाएगी।