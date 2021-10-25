Ghaziabad News: सुबह और रात में बढ़ेगी ठंडक, दिन में सताएगी गर्मी

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बुधवार को न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। विज्ञापन

मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार, बृहस्पतिवार को सुबह आर्द्रता अधिक रहने से वातावरण में नमी महसूस हो सकती है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ने पर गर्मी का असर दिखाई देगा। 24 और 25 अक्तूबर को न्यूनतम तापमान घटकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है। विज्ञापन विज्ञापन

वहीं, 26 और 27 अक्तूबर को अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट के साथ 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इन दिनों न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास बना रह सकता है।

बुधवार को न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार, बृहस्पतिवार को सुबह आर्द्रता अधिक रहने से वातावरण में नमी महसूस हो सकती है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ने पर गर्मी का असर दिखाई देगा। 24 और 25 अक्तूबर को न्यूनतम तापमान घटकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है।वहीं, 26 और 27 अक्तूबर को अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट के साथ 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इन दिनों न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास बना रह सकता है।

गाजियाबाद। सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने लगी है, जबकि दिन में धूप निकलने से गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले सात दिनों तक आसमान साफ रहने और बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है। ऐसे में दिन में हल्की गर्मी और सुबह-रात में अपेक्षाकृत ठंडक महसूस होगी।