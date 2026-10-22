सोनू को गोलियों से भून डाला: लोनी में सरेआम युवक का कत्ल, चाऊमीन के ठेले पर दोस्त संग गया था; वीडियो

दोस्त के साथ चाऊमीन के ठेले पर खड़ा था सोनू

चिरोड़ी गांव निवासी सोनू (22) एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उनके पिता मुस्तकीम मजदूरी करते हैं। सोनू पांच भाइयों में चौथे नंबर पर था। गुरुवार रात वह बंथला-चिरोड़ी मार्ग पर अपने दोस्त के चाऊमीन के ठेले के पास खड़ा था। इसी दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि बाइक सवारों ने सोनू पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। दो से तीन गोलियां लगने से सोनू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक गोलियां चलने की आवाज से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। सोनू के दोस्त ने पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।