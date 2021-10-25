Ghaziabad News: लिंटर के मलबे में दबी हिना की हालत गंभीर, हापुड़ में उपचार जारी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:17 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:17 AM IST
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बहादुरगढ़। गांव नंगलाबड़ में निर्माणधीन मकान का लिंटर गिरने से हुए हादसे में घायल हिना की हालत बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी गंभीर बनी हुई है। जिनका हापुड़ के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
गांव निवासी यासीन के मकान के प्रथम तल पर निर्माण कार्य के दौरान बुधवार की सुबह अचानक निर्माणाधीन लिंटर भरभराकर ढह गया था। हादसे में शबनम, फिरोज, यासीन, अरमान, अलतमश और हिना घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटवाकर घायलों को बाहर निकलवाया। जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान करीब 10 मिनट तक मलबे में फंसी रहीं हिना की हालत अधिक गंभीर हो गई। चिकित्सकों ने हिना, शबनम, फिरोज को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। यासीन ने बताया कि हिना का उपचार हापुड़ के निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। जहां पर उनकी हालत अभी भी गंभीर चल रही है। अन्य घायलों की हालत में काफी हद तक सुधार है।
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गांव निवासी यासीन के मकान के प्रथम तल पर निर्माण कार्य के दौरान बुधवार की सुबह अचानक निर्माणाधीन लिंटर भरभराकर ढह गया था। हादसे में शबनम, फिरोज, यासीन, अरमान, अलतमश और हिना घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटवाकर घायलों को बाहर निकलवाया। जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान करीब 10 मिनट तक मलबे में फंसी रहीं हिना की हालत अधिक गंभीर हो गई। चिकित्सकों ने हिना, शबनम, फिरोज को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। यासीन ने बताया कि हिना का उपचार हापुड़ के निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। जहां पर उनकी हालत अभी भी गंभीर चल रही है। अन्य घायलों की हालत में काफी हद तक सुधार है।
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