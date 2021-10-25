Ghaziabad News: लिंटर के मलबे में दबी हिना की हालत गंभीर, हापुड़ में उपचार जारी

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गांव निवासी यासीन के मकान के प्रथम तल पर निर्माण कार्य के दौरान बुधवार की सुबह अचानक निर्माणाधीन लिंटर भरभराकर ढह गया था। हादसे में शबनम, फिरोज, यासीन, अरमान, अलतमश और हिना घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटवाकर घायलों को बाहर निकलवाया। जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान करीब 10 मिनट तक मलबे में फंसी रहीं हिना की हालत अधिक गंभीर हो गई। चिकित्सकों ने हिना, शबनम, फिरोज को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। यासीन ने बताया कि हिना का उपचार हापुड़ के निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। जहां पर उनकी हालत अभी भी गंभीर चल रही है। अन्य घायलों की हालत में काफी हद तक सुधार है।