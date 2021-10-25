फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Hina, trapped under the debris of a collapsed lintel, is in critical condition; treatment is underway in Hapur

Ghaziabad News: लिंटर के मलबे में दबी हिना की हालत गंभीर, हापुड़ में उपचार जारी

Fri, 28 Aug 2026 12:17 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Hina, trapped under the debris of a collapsed lintel, is in critical condition; treatment is underway in Hapur
बहादुरगढ़। गांव नंगलाबड़ में निर्माणधीन मकान का लिंटर गिरने से हुए हादसे में घायल हिना की हालत बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी गंभीर बनी हुई है। जिनका हापुड़ के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
विज्ञापन

गांव निवासी यासीन के मकान के प्रथम तल पर निर्माण कार्य के दौरान बुधवार की सुबह अचानक निर्माणाधीन लिंटर भरभराकर ढह गया था। हादसे में शबनम, फिरोज, यासीन, अरमान, अलतमश और हिना घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटवाकर घायलों को बाहर निकलवाया। जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान करीब 10 मिनट तक मलबे में फंसी रहीं हिना की हालत अधिक गंभीर हो गई। चिकित्सकों ने हिना, शबनम, फिरोज को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। यासीन ने बताया कि हिना का उपचार हापुड़ के निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। जहां पर उनकी हालत अभी भी गंभीर चल रही है। अन्य घायलों की हालत में काफी हद तक सुधार है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed