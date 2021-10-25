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जिले में यशोदा, मणिपाल, मैक्स, नरेंद्र मोहन, चंद्रलक्ष्मी, सर्वोदय की दोनों शाखाओं, संतोष अस्पताल पुराना बस अड्डा और शांतिगोपाल अस्पताल समेत 20 निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित होंगी। इसके अलावा एमएमजी अस्पताल, संयुक्त जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, लोनी, डासना, मुरादनगर और मोदीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधा मिलेगी। भोजपुर स्वास्थ्य केंद्र के साथ लोनी और डूंडाहेड़ा स्थित 50 बेड के अस्पताल में भी हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। यहां अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके तीमारदारों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को जनगणना तथा स्व गणना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को स्व गणना प्रक्रिया से जोड़ना है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचते हैं, जिन्हें ऑनलाइन स्व गणना करने की जानकारी नहीं होती। हेल्प डेस्क पर उन्हें प्रक्रिया समझाने के साथ आवश्यक जानकारी भी दी जाएगी।चुनाव संबंधी नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉ. अमित विक्रम ने बताया कि सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बृहस्पतिवार से सभी अस्पतालों में इन्हें शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।