बार एसोसिएशन गाजियाबाद के वार्षिक चुनाव 2026-2027 की तारीख घोषित कर दी गई है। चुनाव 16 दिसंबर को कराया जाएगा। इसके लिए एल्डर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता देशराज सिंह नागर को अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में पांच सदस्यों के साथ एक महिला अधिवक्ता को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

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बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष ब्रह्मदेव त्यागी ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2025-2026 की एल्डर कमेटी को ही आगामी चुनाव के लिए बहाल रखा जाएगा। कमेटी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएगी। इसके साथ ही बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2026-2027 की घोषणा करते हुए 16 दिसंबर 2026, बुधवार को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया।सचिव वरुण त्यागी ने बताया कि एल्डर कमेटी में अध्यक्ष देशराज सिंह नागर, सदस्य सुभाष चंद्र सक्सेना, विजयपाल सिंह राठी, जगपाल सिंह और एसपी चौधरी को शामिल किया गया है। महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ महिला अधिवक्ता सुनीता दत्ता को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चुनाव की आगामी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श कर जल्द ही कार्यक्रम जारी किया जाएगा। एल्डर कमेटी बार एसोसिएशन के चुनाव को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभाएगी।