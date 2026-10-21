गाजियाबाद: युवक को कॉल कर घर से बुलाया, तीन घंटें तक बंधक बनाकर यातनाएं देने का आरोप, छह पर केस दर्ज

गाजियाबाद जिले के मुरादनगर निवासी युवक को कॉल कर घर से बुला निवाड़ी क्षेत्र स्थित गोदाम में तीन घंटे तक बना यातनाएं देने का आरोप है। आरोपियों ने पिस्टल की बट मारकर युवक का सिर फोड़ दिया और कार से तीन बार टक्कर मारी। आरोपी युवक को मृत समझ मुरादनगर क्षेत्र में फेंक कर भाग गए। पुलिस ने पांच नामजद समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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मुरादनगर स्थित सरना वाली गली कॉलोनी निवासी फिरोज खां मजदूर है। फिरोज की पत्नी आसमा के अनुसार बीते रविवार रात करीब 9.30 बजे मोनिश नाम युवक ने कॉल कर फिरोज को निवाड़ी क्षेत्र के अबूपुर मार्ग पर बुलाया। आरोप है कि फिरोज जैसे ही अबूपुर मार्ग पहुंचा तो वहां मोनिश और उसके साथी उसे जबरन अगवा कर एक गोदाम में ले गए और बंधक बनाकर बेरहमी से पिटा। आरोपी मोनिश ने पिस्टल की बट मारकर फिरोज का सिर फोड़ दिया। इसके बाद फिरोज को दीवार के पास खड़ा कर कार से तीन बार टक्कर मारी। आरोपियों ने फिरोज के अचेत होने पर उसे गंगनहर में फेंकने का प्रयास किया, मगर वहां लोगों की आवाजाही की अधिक होने के कारण वह मुरादनगर आ गए।इसके बाद आरोपी फिरोज को मुरादनगर के रावली रोड स्थित बिलाल मस्जिद के पास फेंककर भाग गए। रात करीब एक बजे परिजन फिरोज को खोजते हुए बिलाल मस्जिद पहुंचे तो वह अचेत मिला। परिजनों ने फिरोज को मुरादनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार मोनिश,आसिफ,सुहैब,सजैब ,निजाम निवासी अज्ञात और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।