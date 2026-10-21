फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Ghaziabad: Allegations of holding a youth captive and torturing him for three hours

गाजियाबाद: युवक को कॉल कर घर से बुलाया, तीन घंटें तक बंधक बनाकर यातनाएं देने का आरोप, छह पर केस दर्ज

Wed, 21 Oct 2026 10:35 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, मोदीनगर (गाजियाबाद)
अमर उजाला नेटवर्क, मोदीनगर (गाजियाबाद) Published by: Akash Dubey Updated Wed, 21 Oct 2026 10:35 PM IST
सार

मुरादनगर निवासी फिरोज खां को मोनिश ने निवाड़ी बुलाकर गोदाम में पीटा। पिस्टल व कार से हमला कर सिर फोड़ा। मृत मानकर मुरादनगर में फेंका। पुलिस ने छह पर रिपोर्ट दर्ज की।

विज्ञापन
Ghaziabad: Allegations of holding a youth captive and torturing him for three hours
घायल पड़ा शख्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद जिले के मुरादनगर निवासी युवक को कॉल कर घर से बुला निवाड़ी क्षेत्र स्थित गोदाम में तीन घंटे तक बना यातनाएं देने का आरोप है। आरोपियों ने पिस्टल की बट मारकर युवक का सिर फोड़ दिया और कार से तीन बार टक्कर मारी। आरोपी युवक को मृत समझ मुरादनगर क्षेत्र में फेंक कर भाग गए। पुलिस ने पांच नामजद समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

विज्ञापन


मुरादनगर स्थित सरना वाली गली कॉलोनी निवासी फिरोज खां मजदूर है। फिरोज की पत्नी आसमा के अनुसार बीते रविवार रात करीब 9.30 बजे  मोनिश नाम युवक ने कॉल कर फिरोज को निवाड़ी क्षेत्र के अबूपुर मार्ग पर बुलाया। आरोप है कि फिरोज जैसे ही अबूपुर मार्ग पहुंचा तो वहां मोनिश और उसके साथी  उसे जबरन अगवा कर एक गोदाम में ले गए और बंधक बनाकर बेरहमी से पिटा। आरोपी मोनिश ने पिस्टल की बट मारकर फिरोज का सिर फोड़ दिया।  इसके बाद फिरोज को दीवार के पास  खड़ा कर कार से तीन बार टक्कर मारी। आरोपियों ने फिरोज के अचेत होने पर उसे गंगनहर में फेंकने का प्रयास किया, मगर वहां लोगों की आवाजाही की अधिक होने के कारण वह मुरादनगर आ गए।
विज्ञापन


इसके बाद आरोपी फिरोज को मुरादनगर के रावली रोड स्थित बिलाल मस्जिद के पास फेंककर भाग गए। रात करीब एक बजे परिजन फिरोज को खोजते हुए बिलाल मस्जिद पहुंचे तो वह अचेत मिला। परिजनों ने फिरोज को मुरादनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार मोनिश,आसिफ,सुहैब,सजैब ,निजाम निवासी अज्ञात और  एक अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed