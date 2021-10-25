Ghaziabad News: 1.600 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, 14 नवंबर 2026 की रात करीब 11 बजकर 35 मिनट पर उपनिरीक्षक प्रशांत कुमार गौतम अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और शांति व्यवस्था की ड्यूटी पर थे। इसी दौरान निर्माणाधीन पुल के पास रेलवे लाइन की तरफ जा रहा एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर हड़बड़ाकर पीछे मुड़ने लगा, जिसे पुलिस बल ने घेराबंदी कर दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम हर्ष निवासी दौलतपुरा बताया। इस संबंध में एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि आरोपी के पास से कुल 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा पाया गया। पुलिस इस अवैध कारोबार में संलिप्त अन्य लोगों के बारे में भी गहनता से जांच कर रही है।