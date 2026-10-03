Ghaziabad News: पीएसी में गांधी-शास्त्री जयंती पर 64 आवासों का शिलान्यास किया

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कौशांबी। थाना क्षेत्र स्थित 41वीं वाहिनी पीएसी में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जवानों के कल्याण के लिए नवनिर्मित कैफेटेरिया और गार्ड रूम का लोकार्पण किया गया। साथ ही 64 नए टाइप-2 आवासों का शिलान्यास भी किया गया।पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह पीएसी ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संविधान, कानून और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित किया। महानिदेशक ने उत्कृष्ट कार्य के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। वाहिनी परिसर में गेट नंबर-1 के सुंदरीकरण का कार्य का निरीक्षण देखा। निर्माणाधीन 64 टाइप-2 आवास मुख्य आरक्षी और आरक्षियों को आवंटित किए जाएंगे। कैफेटेरिया वातानुकूलित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इन नई सुविधाओं से जवानों को दैनिक आवश्यकताओं की उच्चस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान डीआईजी कल्पना सक्सेना, सेनानायक दिनेश यादव और उप सेनानायक अरुण कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।