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Ghaziabad News: महिला की हत्या में पांच आरोपी गिरफ्तार, मुख्य शूटर समेत दो की तलाश

Mon, 16 Nov 2026 12:43 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:43 AM IST
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Five suspects arrested in woman's murder; two others, including the main shooter, still being sought
लोनी। विवाद के बाद महिला पूजा की गोली मारकर हत्या के मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार। संवाद
लोनी। बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंद्रापुरी में विवाद के बाद महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी प्रशांत पांचाल उर्फ बाबा के पिता अनिल कुमार पांचाल भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, वारदात में सात लोग शामिल थे। इनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी प्रशांत समेत अन्य की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
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एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि इंद्रापुरी निवासी अमन ने 15 नवंबर को पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया कि 14 नवंबर को वह मूवी मैजिक सिनेमा के पास डी-ब्लॉक में नाली किनारे पेशाब कर रहा था। इस दौरान अनिल कुमार पांचाल ने उसे रोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई। आरोप है कि इसके बाद अनिल अपने साथियों के साथ अमन के पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां भी मारपीट की। अमन के मुताबिक, कुछ देर बाद वह अपनी बहन पूजा (34), अमित और अन्य लोगों के साथ आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंचा था। रात 10:15 बजे दोनों पक्षों के बीच फिर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान प्रशांत पांचाल उर्फ बाबा ने पिस्टल से फायर कर दिया। गोली पूजा के चेहरे के बाईं ओर लगी। वहीं, आरोपियों की ओर से फेंकी गई ईंट अमित के सिर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अनिल कुमार पांचाल, मोहित कुमार, शुभम, अक्षय, विक्रांत पांचाल, प्रशांत पांचाल उर्फ बाबा और एक बाल अपचारी के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार पांचाल, मोहित कुमार, शुभम, अक्षय और विक्रांत पांचाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अनिल ने बताया कि मोहित, शुभम, अक्षय और विक्रांत उसके रिश्तेदार हैं, जबकि प्रशांत उसका बेटा है। उसने विवाद के दौरान प्रशांत द्वारा पिस्टल से गोली चलाने और अन्य लोगों द्वारा ईंट-पत्थर फेंकने की बात भी बताई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।
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