Ghaziabad News: स्टेडियम के पास बनेंगे पांच और सात सितारा होटल, मिलेंगे रोजगार के अवसर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:33 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:33 AM IST
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गाजियाबाद। मोरटी में बनने वाले अंतराराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण से केवल खिलाड़ियों का भविष्य ही नहीं संवरेगा, बल्कि यहां के युवाओं और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अधिकारियों की माने तो स्टेडियम के आसपास पांच और सात सितारा समेत अन्य स्तर के भी कई होटल बनेंगे। इससे न सिर्फ युवाओं को बल्कि अन्य लोगों को भी काम मिलेगा।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास एयरोसिटी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए जगह आरक्षित की है। प्राधिकरण सचिव विवेक मिश्र ने बताया कि स्टेडियम के निर्माण की फाइल का कार्य आखिरी दाैर में है और इसी वर्ष काम शुरू करने की योजना है। स्टेडियम के पास पांच से सात सितारा होटल बनाए जा सकें। इससे पर्यटन समेत अन्य कई क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
आसपास खेल अकादमी भी होंगी
स्टेडियम और एयरोसिटी को इंटिग्रेट किया गया है। ऐसा होने के बाद एयरोसिटी में कई खेल अकादमी भी तैयार होंगी। इसमें क्रिकेट मुख्य रहेगा। जीडीए भी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भी क्रिकेट अकादमी चलाएगा और 200 खिलाड़ियों की प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बोर्ड बैठक में एयरोसिटी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी मंजूरी मिली है। दससे दोनों ही योजनाओं पर अब तेजी से कार्य शुरू हो सकता है।
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास एयरोसिटी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए जगह आरक्षित की है। प्राधिकरण सचिव विवेक मिश्र ने बताया कि स्टेडियम के निर्माण की फाइल का कार्य आखिरी दाैर में है और इसी वर्ष काम शुरू करने की योजना है। स्टेडियम के पास पांच से सात सितारा होटल बनाए जा सकें। इससे पर्यटन समेत अन्य कई क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
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आसपास खेल अकादमी भी होंगी
स्टेडियम और एयरोसिटी को इंटिग्रेट किया गया है। ऐसा होने के बाद एयरोसिटी में कई खेल अकादमी भी तैयार होंगी। इसमें क्रिकेट मुख्य रहेगा। जीडीए भी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भी क्रिकेट अकादमी चलाएगा और 200 खिलाड़ियों की प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बोर्ड बैठक में एयरोसिटी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी मंजूरी मिली है। दससे दोनों ही योजनाओं पर अब तेजी से कार्य शुरू हो सकता है।
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