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Ghaziabad News: आबादी के बीच तारों में लगी आग, घरों से बाहर निकले लोग

Wed, 11 Nov 2026 01:02 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:02 AM IST
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Fire breaks out in overhead wires in a residential area; people rush out of their homes.

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इंदिरापुरम। न्याय खंड-1 में मंगलवार शाम बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। जनता फ्लैटों के पास बिजली के तारों में स्पार्किंग के बाद वाई-फाई लाइन में आग लग गई। देखते ही देखते तारों से धुआं और लपटें उठने लगीं। आबादी के बीच आग लगने से आसपास के लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए। करीब 15 मिनट तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।


स्थानीय निवासी मोहन मिश्रा के मुताबिक, घटना मंगलवार शाम करीब 5:50 बजे की है। बिजली के तारों में अचानक स्पार्किंग से इंटरनेट के तारों में आग लग गई। इसके बाद लोगों ने तुरंत विद्युत निगम को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई। बिजली बंद होने के बाद स्थानीय निवासियों ने खुद मोर्चा संभालते हुए पानी और रेत की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि घटना में कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में बिजली और इंटरनेट के तारों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वहीं, विद्युत निगम जोन-तीन के मुख्य अभियंता बृजेश कुमार ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर करीब 30 मिनट तक बिजली आपूर्ति बंद रखी गई थी। आग पर काबू पाने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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