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मूलरूप से सुल्तानपुर जिले के अतरसुबह क्षेत्र के गांव पीपलशाह निवासी राधेश्याम ने बताया कि वह पत्नी संगीता, 12 वर्षीय बेटी कोमल और आठ वर्षीय बेटे आर्यन के साथ शोरवाला शॉप फैक्टरी में रहते हैं। वह पेशे से माली हैं और घरों में काम कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार करीब 14 वर्षों से फैक्टरी परिसर में रह रहा है।उन्होंने बताया कि 17 नवंबर की शाम करीब चार बजे आर्यन खेलते समय पॉलीथिन पर प्रिंटिंग करने वाली मशीन की चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फैक्टरी मालिक और परिजन उसे यशोदा अस्पताल ले गए। वहां से उसे दिल्ली के अंश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।आर्यन विवेकानंद नगर स्थित मानव विद्यापीठ में कक्षा दो का छात्र था। पिता ने बताया कि फैक्टरी मालिक ने बेटे के उपचार का खर्च उठाया और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने बताया कि परिवार फिलहाल किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता है।