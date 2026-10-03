Ghaziabad News: साइकिल हटाने पर विवाद, दामाद, ससुर पर हमले का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:17 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:17 AM IST
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गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में घर के दरवाजे के सामने खड़ी साइकिल हटाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसियों ने शिकायतकर्ता के दामाद और उन पर लाठी-डंडे व चाकू से हमला कर दिया। सेक्टर-23 संजय नगर निवासी मौ. इदरीस के दामाद अफाक अपनी बेटी और माता के साथ घर जा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी उशैद ने उनके दरवाजे पर साइकिल खड़ी कर रखी थी। अफाक ने साइकिल हटाई, जिससे उशैद नाराज हो गया। आरोप है कि उशैद, शोएब और दो अन्य लोगों ने अफाक पर हमला कर दिया। दामाद को बचाने पहुंचे मौ. इदरीस पर भी हमलावरों ने वार किया। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्होंने भागकर जान बचाई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। एसीपी अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। संवाद