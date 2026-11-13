Ghaziabad News: प्री-बोर्ड परीक्षाओं को दूसरी तारीख पर कराने की मांग

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साहिबाबाद। छठ महापर्व के समापन दिवस पर सोमवार को सुबह का अर्घ्य और स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षा से बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानी बढ़ सकती है। इसको देखते हुए पूर्वांचल कालिदास नवयुवक विकास समिति के अध्यक्ष अशोक साह ने बृहस्पतिवार को सदस्यों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें 16 नवंबर को प्रस्तावित प्री-बोर्ड परीक्षा को दूसरी तारीख पर कराने की मांग की। समिति का कहना है कि जिन परिवारों में छठ पूजा हो रही है, उनके बच्चे और अभिभावक सुबह के अर्घ्य और परीक्षा के चलते असुविधा का सामना कर सकते हैं। ऐसे में परीक्षा की तारीख बदलने से उन्हें राहत मिलेगी। इसके साथ ही समिति की महिलाओं ने छठ महापर्व की शुरुआत पौधरोपण के साथ करने की इच्छा जताई और जिलाधिकारी से कार्यक्रम में शामिल होकर पौधा लगाने का अनुरोध किया। इस मौके पर उषा पांडे, बीना गुप्ता, पूनम सिंह, मंजू सिंह और प्रियंका श्रीवास्तव मौजूद रहीं। संवाद