Ghaziabad News: बेटी ने पिता और भाभी पर तानी पिस्टल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:15 AM IST
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साहिबाबाद। कार लोन के वेरिफिकेशन के विवाद में वृंदावन गार्डन में युवती ने अपने पिता और भाभी पर पिस्टल तान दी। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है।
हितेश तोमर ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी प्रियंका तोमर करीब ढाई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। आठ सितंबर की शाम करीब पांच बजे वह अपनी एक सहेली के साथ घर पहुंची। प्रियंका ने पिता से कार लोन के वेरिफिकेशन की बात कही। हितेश ने वेरिफिकेशन कराने से मना कर दिया। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया।
आरोप है कि प्रियंका ने पिता के साथ गाली-गलौज की और बीच-बचाव करने पहुंची भाभी से हाथापाई कर दी। इसके बाद वह वहां से चली गई। करीब 25 मिनट बाद प्रियंका सहेली के साथ दोबारा घर पहुंची और मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गई। उसने पिता और भाभी पर पिस्टल तान दी। दोनों ने भागकर प्रथम तल पर पहुंचकर अपनी जान बचाई।
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सीसीटीवी फुटेज में युवती पिस्टल लहराती दिखाई दे रही है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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हितेश तोमर ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी प्रियंका तोमर करीब ढाई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। आठ सितंबर की शाम करीब पांच बजे वह अपनी एक सहेली के साथ घर पहुंची। प्रियंका ने पिता से कार लोन के वेरिफिकेशन की बात कही। हितेश ने वेरिफिकेशन कराने से मना कर दिया। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया।
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आरोप है कि प्रियंका ने पिता के साथ गाली-गलौज की और बीच-बचाव करने पहुंची भाभी से हाथापाई कर दी। इसके बाद वह वहां से चली गई। करीब 25 मिनट बाद प्रियंका सहेली के साथ दोबारा घर पहुंची और मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गई। उसने पिता और भाभी पर पिस्टल तान दी। दोनों ने भागकर प्रथम तल पर पहुंचकर अपनी जान बचाई।
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सीसीटीवी फुटेज में युवती पिस्टल लहराती दिखाई दे रही है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।