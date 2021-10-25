Ghaziabad News: 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो व्यावसायिक दरों पर खरीदना होगा सिलिंडर

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तेल कंपनियों ने गैस वितरकों के साथ बैठक कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। जिले में 100 से अधिक गैस एजेंसियों पर 12 लाख से अधिक गैस उपभोक्ता हैं। जून तक करीब ढाई लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी न होने के कारण सिलिंडर की आपूर्ति रोक दी गई। इस दौरान नए कनेक्शन देने पर भी रोक लगा दी गई। तेल कंपनियों ने पहली बार 15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने की मियाद घोषित की थी। दूसरी बार इसकी तारीख 23 अगस्त, तीसरी बार सात सितंबर और फिर 14 सितंबर तक का मौका दिया गया। 14 सितंबर निकलने के बाद भी डेढ़ लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से अब कंपनियों ने आखिरी मौका इन उपभोक्ताओं को दिया है। इस बारे में जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि तेल कंपनियों के साथ वितरकों को भी कहा गया है कि वह अधिक से अधिक लोगों की ई-केवाईसी कराएं। यदि कोई उपभोक्ता कहीं बाहर रहता है तो वह अपने नजदीकी वितरक के यहां जाकर भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करा सकता है। इसके अलावा कंपनियों के एप को डाउनलोड करके वहां अपनी आईडी बनाकर भी उपभोक्ता अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को खुद भी पूरी कर सकता है। यह पूरी तरह सुरक्षित और आसान है।