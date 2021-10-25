Ghaziabad News: तमंचा लेकर घूम रहा था शातिर, दबोचा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
गाजियाबाद। थाना वेव सिटी पुलिस ने सोमवार रात चेकिंग के दौरान एक शातिर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। उसकी पहचान आकाश शर्मा उर्फ ढब्बू निवासी सादतनगर इकला के रूप में हुई है। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को रोका और तलाशी लेने पर उससे तमंचा बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह छिनैती को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था, लेकिन इससे पहले उसे काबू कर लिया गया।
विज्ञापन