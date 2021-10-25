Ghaziabad News: घरों तक पहुंच रहा दूषित पानी, स्वास्थ्य पर खतरा

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वसुंधरा सेक्टर-13 निवासी अरविंद चौधरी ने बताया कि घरों में पेयजल पाइपलाइन से सीवर का गंदा पानी मिलकर आ रहा है। नलों से आने वाले पानी में दुर्गंध होने के कारण लोग इसका इस्तेमाल पीने और खाना बनाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं वैशाली निवासी सुनील वैद ने बताया कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर परेशानी बनी हुई है। सुबह और शाम पानी की आपूर्ति के दौरान नलों से आने वाले पानी का रंग और गंध सामान्य नहीं होती। वहीं गंदे पानी की सप्लाई के चलते लोगों को बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है। आरोप है कि पेयजल लाइन में सीवर का पानी मिलकर आ रहा है। इससे संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर परिवार चिंतित हैं। लोगों का आरोप है कि निगम में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने नगर निगम से पेयजल पाइपलाइन की जांच कराने की मांग की है। वहीं सोमेंद्र तोमर अवर अभियंता जलकल विभाग ने बताया कि पेयजल लाइन की जांच कर मरम्मत का काम कराया जा रहा है।

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साहिबाबाद। क्षेत्र के वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली समेत कई इलाकों की पेयजल पाइप लाइन से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। इसके कारण लोगों को पेयजल संकट का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इससे बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों को बोतलबंद पानी से गुजारा करना पड़ रहा है।