फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Construction continued at Gulmohar despite a stay order.

Ghaziabad News: स्थगन आदेश के बावजूद गुलमोहर में होता रहा निर्माण

Sat, 31 Oct 2026 02:06 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Construction continued at Gulmohar despite a stay order.
साहिबाबाद। मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स के विकासकर्ता ने स्थगन आदेश के बावजूद जिम्मेदारों के साथ मिलकर निर्माण कराया था। इसके विरोध में निवासियों ने जीडीए और पुलिस से शिकायत की, लेकिन वह नहीं आमना तो उनको पुन: अदालत की शरण में जाना पड़ा और दोबारा मिले आदेश के बाद ही काम रोका जा सका। यह बात सोसायटीर निवासी अधिवक्ता सुधीश कुमार ने कही।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि वर्ष-2005/2006 की इस सोसायटी में वर्ष 2010 से लोगों को कब्जा देना शुरू किया और प्रोजेक्ट पूरा हुए बिना ही विकासकर्ता यहां लगातार कंपाउंडिंग कराकर मनमुताबिक निर्माण कराते रहे। इतना ही नहीं फ्लैट खरीदारों को किए गए वादों को तोड़ते रहे। यही वजह है कि पहली याचिका खारिज होने के बाद तीसरी याचिका डाली। अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता में शामिल न होने के कारण वह अवमानना नहीं डाल सकते थे। इसलिए उन्होंने दिनेश सिंह और शोभित के साथ मिलकर तीसरी याचिका डाली। स्थगन के दौरान हो रहे निर्माण की फोटो और वीडियो के साथ साक्ष्य उपलब्ध कराए। इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई, इसके बाद करीब छह से सात माह पहले काम रुका। मगर तब तक ढांचे पूरा किया जा चुका था। वहीं, दूसरी याचिका में शामिल डॉ. राजीव अधाना ने बताया कि कोर्ट का आदेश जनपद ही नहीं प्रदेश व देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी जीडीए की टीम न तो सोसायटी पहुंची है और न ही याचिकाकर्ताओं से संपर्क किया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुलमोहर ग्रीन्स में चार टावरों पर बने दो-दो तल और नए बने दो टावर को अवैध बताते हुए दो माह में गिराने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed