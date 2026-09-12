फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Conductors went on strike, 37 city buses remained parked at the depot, and passengers were left waiting.

Ghaziabad News: हड़ताल पर रहे परिचालक, डिपो में खड़ी रहीं 37 सिटी बसें, यात्री करते रहे का इंतजार

Sat, 12 Sep 2026 01:43 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Conductors went on strike, 37 city buses remained parked at the depot, and passengers were left waiting.
साहिबाबाद। भुगतान दर समेत अन्य कई मांग रखते हुए सिटी बस परिचालकों ने शुक्रवार को बहरामपुर सिटी डिपो पर हड़ताल कर दिया। सुबह छह बजे ही डिपो पर पहुंचे करीब 50 परिचालकों ने अपने कार्य बहिष्कार कर सिटी बसों का संचालन नहीं होने दिया, इस दौरान निजी एजेंसी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। परिचालकों के हड़ताल के कारण डिपो में 37 सिटी बसें दिनभर खड़ी रहीं। बसों का संचालन प्रभावित होने से विभिन्न रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

सिटी बसों का संचालन लोनी, दादरी, मोदीनगर, दिलशाद गार्डन से मसूरी रूट पर किया जाता है। डिपो पर ही बसों के खड़े रहने से सड़क पर यात्री बसों के इंतजार करते रहे, बाद में लोगों ने ऑटो रिक्शा और मेट्रो का सहारा किया।
विज्ञापन

बहरामपुर डिपो पर शुक्रवार को सुबह से ही लोनी रूट की 15, दादरी की 12, मोदीनगर की 6 और दिलशाद गार्डन-मसूरी रूट की 3 बसें दिनभर खड़ी रहीं। दिनभर हड़ताल और हंगामे के बाद शाम को आपसी समझौते के आधार पर हड़ताल को खत्म किया गया। शनिवार से सिटी बसों का संचालन पूर्व की तरह किया जाएगा। परिचालक मुनेंद्र ने बताया कि बातचीत के बाद हमारी मांगों को माना गया, सिक्योरिटी के 30 हजार रुपये में से दस हजार वापस किया जाएगा। 3.55 रुपये प्रति किलो मीटर की जगह पर 3.70 पैसे के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कई बार बसों को सड़क पर उतारने का प्रयास रहा विफल
परिचालकों ने दिनभर हंगामा किया, आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। परिचालकों के हड़ताल के दौरान परिवहन निगम अधिकारियों और कंपनी के मालिकों ने कई बार बसों को रूट पर उतारने की कोशिश की मगर परिचालकों ने बसों का संचालन नहीं होने दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने हंगामा शांत कर हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश की।



परिचालकों ने की थी यह मांग
- प्रति किलोमीटर 4.26 रुपये की दर से भुगतान किया जाए
- प्रति माह की 7 तारीख को वेतन दिए जाने की मांग
- आठ घंटे की निर्धारित ड्यूटी की मांग
- त्योहारों पर ड्यूटी करने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाए
- परिचालकों से जमा कराई गई करीब 30 हजार रुपये की सिक्योरिटी मनी वापस किया जाए

सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी केसरी नंदन चौधरी ने कहा कि इस हड़ताल को लेकर पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी गई थी,अचानक हड़ताल पर बैठ जाना और संचालन को बाधित करना असंवैधानिक है। हालांकि शाम तक हड़ताल को खत्म करा कर बसों का संचालन शुरू करा दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed