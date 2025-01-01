Ghaziabad News: पटाखों के धुएं से बिगड़ी शहर की आबोहवा, रात तीन बजे 372 पर पहुंचा एक्यूआई

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साहिबाबाद। दीयों की रोशनी से शहर जगमगाता रहा और आसमान आतिशबाजी से रोशन होता रहा, लेकिन इस जश्न की कीमत लोगों को जहरीली हवा के रूप में चुकानी पड़ी। नियमों को दरकिनार करते हुए शहर के लोगों ने आधी रात के बाद तक पटाखे छोड़े, जिनके धुएं ने शहर की आबोहवा का दम निकाल दिया। दिवाली से एक दिन पहले 277 दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दिवाली की शाम चार बजे बढ़कर 344 पहुंच गया। रात आठ बजे यह 357 और रात तीन बजे 372 तक पहुंच गया। इस दौरान सड़कों पर धुएं के कारण 10 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा था।सोमवार सुबह आठ बजे भी एक्यूआई 362 दर्ज किया गया। हालांकि, तेज हवा चलने और धूप निकलने के बाद शाम चार बजे एक्यूआई घटकर 325 पर आया, लेकिन हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर भी दिखा। दिवाली की रात जिला अस्पताल एमएमजी की इमरजेंसी में सांस लेने में परेशानी के 19 मरीज पहुंचे, जिनमें से सात को भर्ती करना पड़ा।इस बार प्रदूषण का आंकड़ा पिछले साल से कहीं अधिक रहा। वर्ष 2025 में दिवाली की रात एक्यूआई 316, जबकि अगले दिन 324 दर्ज किया गया था।पाबंदी बेअसर, रात दो बजे तक फूटते रहे पटाखेदिवाली पर आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय सीमा का भी पालन नहीं हुआ। रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति थी, लेकिन शहर के कई इलाकों में रात करीब दो बजे तक आतिशबाजी होती रही। पटाखों की तेज आवाज के बीच अदालत के आदेश दबकर रह गए। आधी रात के बाद तक आसमान में बारूद का धुआं फैलता रहा। कई स्थानों पर सड़कों पर धुएं की चादर छा गई और दृश्यता भी प्रभावित हुई। ग्रैप-3 की पाबंदियों के बावजूद आतिशबाजी जारी रहने से पहले से प्रदूषण की मार झेल रहे शहर की स्थिति और बिगड़ गई। ऐसे में पटाखों पर प्रतिबंध और उसकी निगरानी के इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।लोनी और खोड़ा की हवा सबसे ज्यादा जहरीलीयूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निगरानी केंद्रों के आंकड़ों में शहर के किसी भी इलाके की हवा संतोषजनक नहीं रही। सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बुलेटिन में न्यू तहसील लोनी का एक्यूआई सर्वाधिक 394 दर्ज किया गया। इसके बाद खोड़ा में 380, वेद विहार में 361, वेव सिटी में 357, लोनी में 324, गोविंदपुरम में 323, संजयनगर में 290, वसुंधरा में 277 और इंदिरापुरम में 266 एक्यूआई दर्ज किया गया। छह केंद्रों पर एक्यूआई 300 से ऊपर रहा। न्यू तहसील लोनी और खोड़ा की स्थिति सबसे चिंताजनक रही। एक्यूआई का 301 से 400 के बीच रहना बेहद खराब श्रेणी में आता है।पीएम-2.5 का स्तर मानक से आठ गुना तक पहुंचासोमवार को हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों का स्तर भी चिंताजनक रहा। पीएम-10 का अधिकतम स्तर 520 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया, जबकि इसका मानक 100 है। वहीं, पीएम-2.5 का अधिकतम स्तर 480 दर्ज किया गया, जबकि इसका मानक 60 है। इस लिहाज से पीएम-10 का स्तर मानक से पांच गुना और पीएम-2.5 का स्तर आठ गुना तक रहा। हवा में मौजूद ये बारीक कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। लोगों ने आंखों में जलन, गले में खराश और सीने में भारीपन जैसी शिकायतें भी महसूस कीं।सोसायटियों में एओए ने कराया पानी का छिड़कावप्रदूषण से राहत दिलाने के लिए टीएचए की कई बहुमंजिला सोसायटियों में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) ने अपने स्तर पर पानी का छिड़काव कराया। वसुंधरा सेक्टर-5 स्थित ऑलिव काउंटी सोसायटी के एओए अध्यक्ष हरिकेष कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह ही सोसायटी के लोगों को इस संबंध में संदेश दे दिया गया था। इसके बाद पूरी सोसायटी में पानी का छिड़काव कराया गया। टॉप फ्लोर से भी पानी डाला गया और पेड़-पौधों को भी धोया गया, ताकि धूल और प्रदूषण का असर कम किया जा सके।देर रात तक पटाखे जलने की वजह से प्रदूषण की स्थिति बिगड़ी। हालांकि, गाजियाबाद की हवा एनसीआर के अन्य शहरों के मुकाबले फिर भी बेहतर रही। लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी बढ़ते प्रदूषण से राहत मिल सकेगी। विभाग की ओर से अपनी जिम्मेदारी निभाई जा रही है।-अंकित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारीबीते दिनों में शहर का एक्यूआईतारीख एक्यूआई9 नवंबर 3248 नवंबर 3447 नवंबर 2776 नवंबर 2575 नवंबर 2634 नवंबर 2573 नवंबर 2352 नवंबर 2891 नवंबर 227सोमवार को वायु प्रदूषण का हालतत्व अधिकतम स्तर मानकपीएम 10 520 100पीएम 2.5 480 60एसओ 2 46 80एनओ 2 58 80सोमवार को गाजियाबाद के स्टेशनों का एक्यूआईगोविंदपुरम-323इंदिरापुरम-266लोनी-324न्यू तहसील (लोनी)-394वसुंधरा-277वेद विहार-361संजयनगर-290वेव सिटी-357खोड़ा- 380गत वर्षों में दिवाली से अगले दिन का एक्यूआईवर्ष एक्यूआई2026 3242025 3242024 3062023 329वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणी0-50 साफ व शुद्ध हवा51-100 संतोषजनक101-200 मध्यम201-300 खराब301-400 बेहद खराब401-500 गंभीर