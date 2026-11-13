Ghaziabad News: सीसीडीपीएस वारियर्स ने राइडर्स को 49 रन से हराया

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गाजियाबाद। दीवान क्रिकेट ग्राउंड नंदग्राम में सीसीडीपीएस प्रीमियर लीग सीजन-1 का आयोजन हुआ। इसमें सीसीडीपीएस वारियर्स ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए सीसीडीपीएस राइडर्स को 49 रन से पराजित किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीसीडीपीएस वारियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 149 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। सीसीडीपीएस राइडर्स की ओर से कप्तान आरव तोमर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 14 रन देकर तीन विकेट झटके। अस्तित्व पाल ने भी दो विकेट हासिल किए। 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सीसीडीपीएस राइडर्स की पूरी टीम 15.4 ओवर में 100 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ वारियर्स ने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। शानदार प्रदर्शन के लिए एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।