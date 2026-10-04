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Ghaziabad News: मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने और हमला करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Sun, 04 Oct 2026 01:59 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:59 AM IST
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Case registered over allegations of assault and pressure to withdraw a lawsuit.

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गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र में पुराने मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाने और दो भाइयों पर हमला करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
मवई निवासी मनीष कुमार के मुताबिक, 12 सितंबर की रात करीब 9:45 बजे वह भाई डॉ. हरीश के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में स्विफ्ट डिजायर कार से आए हरीश उर्फ हिमांशु, उसके साले दिनेश गौड़ और साथियों ने उन पर हमला कर दिया।
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शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने दोनों भाइयों से मारपीट की और सोने की चेन व पांच हजार रुपये छीन लिए। मोबाइल फोन तोड़ने का भी आरोप है। मनीष का कहना है कि आरोपी पहले दर्ज मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। एसीपी उपासना पांडेय ने बताया कि पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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