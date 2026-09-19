Ghaziabad News: मसूरी में फर्जी दस्तावेजों से पांच लाख की ठगी, चार पर केस
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:44 AM IST
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मसूरी। जमीन के फर्जी दस्तावेज दिखाकर पांच लाख रुपये की ठगी और जान से मारने की धमकी के आरोप में मसूरी पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस उपायुक्त के आदेश पर शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई।
मसूरी के गांव मोहिउद्दीनपुर ढबारसी निवासी असलम पुत्र रिसालदार ने बताया कि हाल ही में उनका एक प्लॉट बिका था। इसकी भनक लगने पर गांव निड़ौरी निवासी इखलास, आबिद, नूर आलम और ईनाम पुत्र इखलास स्कॉर्पियो गाड़ी में उनके पास आए। आरोपियों ने निड़ौरी मेन रोड स्थित जमीन दिखाकर दावा किया कि यह नूर आलम की है। झांसा दिया कि जमीन कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट में आ रही है, खरीदने पर बड़ा मुनाफा होगा।
आरोपियों ने विश्वास जीतने के लिए जमीन के नकली नक्शे और फर्जी दस्तावेज दिखाए, जो देखने में असली लग रहे थे। झांसे में आकर असलम ने जमीन का सौदा तय कर 15 जनवरी को बयाने के तौर पर पांच लाख रुपये नकद दे दिए।
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पैसे लेने के बाद आरोपी रजिस्ट्री में टालमटोल करने लगे। शक होने पर असलम ने कागजातों की जांच कराई तो पता चला कि दिखाई गई जमीन किसी अन्य व्यक्ति की है और नूर आलम के नाम कोई जमीन ही नहीं है। ठगी का अहसास होने पर जब पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर इखलास, आबिद, नूर आलम और ईनाम के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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मसूरी के गांव मोहिउद्दीनपुर ढबारसी निवासी असलम पुत्र रिसालदार ने बताया कि हाल ही में उनका एक प्लॉट बिका था। इसकी भनक लगने पर गांव निड़ौरी निवासी इखलास, आबिद, नूर आलम और ईनाम पुत्र इखलास स्कॉर्पियो गाड़ी में उनके पास आए। आरोपियों ने निड़ौरी मेन रोड स्थित जमीन दिखाकर दावा किया कि यह नूर आलम की है। झांसा दिया कि जमीन कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट में आ रही है, खरीदने पर बड़ा मुनाफा होगा।
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आरोपियों ने विश्वास जीतने के लिए जमीन के नकली नक्शे और फर्जी दस्तावेज दिखाए, जो देखने में असली लग रहे थे। झांसे में आकर असलम ने जमीन का सौदा तय कर 15 जनवरी को बयाने के तौर पर पांच लाख रुपये नकद दे दिए।
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पैसे लेने के बाद आरोपी रजिस्ट्री में टालमटोल करने लगे। शक होने पर असलम ने कागजातों की जांच कराई तो पता चला कि दिखाई गई जमीन किसी अन्य व्यक्ति की है और नूर आलम के नाम कोई जमीन ही नहीं है। ठगी का अहसास होने पर जब पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर इखलास, आबिद, नूर आलम और ईनाम के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।