गाजियाबाद में देह व्यापार का भंडाफोड़: सात महिलाएं बचाईं; छह ग्राहक किए गए गिरफ्तार, ऐसे पुलिस ने बिछाया जाल
शालीमार गार्डन पुलिस ने बुधवार को एक देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सात पीड़ित महिलाओं को बचाया और छह ग्राहकों को गिरफ्तार किया। यह रैकेट वजीराबाद रोड स्थित एक मकान में चल रहा था।
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यूपी के गाजियाबाद जिले की शालीमार गार्डन पुलिस ने बुधवार को एक देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान के दौरान सात पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को बचाया गया। पुलिस ने मौके से छह ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में हुई। लकड़ी मार्केट वजीराबाद रोड स्थित हरीश मावी के मकान के दूसरे तल पर यह रैकेट चल रहा था। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि इस मकान में महिलाओं को बहला-फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन और थाना शालीमार गार्डन की पुलिस टीम ने योजना बनाई।
टीम ने मौके पर दबिश दी और अनैतिक देह व्यापार में लिप्त सात पीड़ित महिलाओं को बचाया। इस दौरान देह व्यापार में शामिल छह अभियुक्त ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जिसे जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।