गाजियाबाद में देह व्यापार का भंडाफोड़: सात महिलाएं बचाईं; छह ग्राहक किए गए गिरफ्तार, ऐसे पुलिस ने बिछाया जाल

टीम ने मौके पर दबिश दी और अनैतिक देह व्यापार में लिप्त सात पीड़ित महिलाओं को बचाया। इस दौरान देह व्यापार में शामिल छह अभियुक्त ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जिसे जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।