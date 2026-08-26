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Ghaziabad News: इंदिरापुरम में बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल और चेन छीनी

Wed, 26 Aug 2026 02:26 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:26 AM IST
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Bike-borne miscreants snatched a mobile phone and a chain in Indirapuram.
इंदिरापुरम। बाइक सवार दो बदमाशों ने इंदिरापुरम थानाक्षेत्र के दो अलग-अलग इलाकों में चेन और मोबाइल छीन लिए। दोनों पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घटना के 22 दिन और 13 दिनों बाद बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामलों का जल्द खुलासा करने का दावा किया है।
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वसुंधरा सेक्टर-2बी के एसजी ओसिस सोसायटी निवासी कुलदीप दो अगस्त की रात करीब दस बजे साप्ताहिक बाजार से सब्जी लेकर पैदल वापस घर आ रहे थे। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सब्जी लेकर जब वह मेवाड़ काॅलेज के पास पहुंचे तो उसी दौरान एक बाइक उनके पास आकर रुकीं। मौका पाकर बाइक सवारों ने उनके गले से चेन छीन ली। शोर मचाया तो आरोपी बदमाश भाग गए। घटना की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम को दी। उन्होंने बताया कि उनकी चेन की कीमत तीन लाख से अधिक है। पुलिस ने 22वें दिन 24 अगस्त को अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की हैं।
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वहीं, दूसरी ओर अहिंसा खंड दो ऋषभ क्लाउड नौ निवासी आदर्श रंजन ने बताया कि 10 अगस्त को वसुंधरा की ओर एग्जिट के पास थे। उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और उनका मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने 13 दिन बाद 24 अगस्त को मोबाइल फोन लूट के मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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