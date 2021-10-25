फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Auto-rickshaw driver's body found hanging from a tree; murder suspected.

Ghaziabad News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला ऑटो चालक का शव, हत्या का अंदेशा

Sat, 19 Sep 2026 01:39 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Auto-rickshaw driver's body found hanging from a tree; murder suspected.

विज्ञापन
साहिबाबाद। लोनी-भोपुरा रोड पर एक खेत में शुक्रवार को झाड़ियों के बीच नीम के पेड़ पर ऑटो चालक का शव लटका मिला। पुलिस ने शव को करीब एक सप्ताह पुराना बताया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों ने 13 सितंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।
श्रीराम कॉलोनी निवासी विनय कुमार ने बताया कि उनके पिता नरेश कुमार (50) ऑटो चलाते थे। 12 सितंबर की दोपहर करीब 12 बजे वह घर से निकले थे। इसके बाद वापस नहीं आए। काफी तलाश करने के बाद भी उनका पता नहीं चला तो 13 सितंबर को टीला मोड़ थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि झाड़ियों के बीच नीम के पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। एसीपी ने बताया कि खेत मालिक राजेश ने जुताई करने के लिए पहुंचे तो शव लटका देखा। शव कई दिन पुराना होने के कारण काला और सड़ी-गली स्थिति में आ गया था। एसीपी ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा। पुलिस अन्य परिस्थितियों की भी जांच कर रही है।
विज्ञापन

---
पिता की चप्पल और हाथ के कलावे से बच्चों ने की पहचान
शव के सड़ा-गला होने के कारण पुलिस को शव की शिनाख्त करने में दिक्कत हुई तो उन्हें अंदेशा हुआ कि ये शव थाने में दर्ज नरेश कुमार की गुमशुदगी से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद उन्होंने नरेश के परिजनों से संपर्क किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पिता की चप्पल और हाथ में कलावा बंधा देखकर पहचान की। इसके बाद बेटे ने पिता की जेब से निकले कीपैड मोबाइल से भी पिता के बारे में जानकारी पुलिस को दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed