Ghaziabad News: वेव सिटी में भाइयों से मारपीट, मानव संसाधन अधिकारी समेत चार पर प्राथमिकी

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मसूरी। वेव सिटी क्षेत्र में 10 सितंबर की रात दो भाइयों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मानव ब्रेवरीज के मानव संसाधन अधिकारी और उसके तीन साथियों पर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बम्हैटा निवासी शिवहरी ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई रामेश्वर के साथ कमरे पर खाना खा रहा था। इसी दौरान मानव ब्रेवरीज में कार्यरत मानव संसाधन अधिकारी अजय अपने साथी विक्रांत, अरुण और हर्ष के साथ वहां पहुंचा। शिवहरी का आरोप है कि चारों ने बेवजह उनके और उनके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि शिकायत पर अजय कुमार, विक्रांत, अरुण और हर्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज मामले की जांच कर रही है।