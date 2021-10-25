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माई सिटी रिपोर्टरसाहिबाबाद। शहर के लोगों को 16 दिन बाद राहत भरी हवा मिली, लेकिन बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोत्तरी के साथ ही एक बार फिर से शहर की हवा जहरीली हो गई। बुधवार शाम चार बजे सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 203 दर्ज किया गया जो बीती शाम के मुकाबले 27 अंक अधिक रहा। यही नहीं गोविंदपुरम, इंदिरापुरम और संजयनगर को छोड़, शहर के अन्य सभी स्टेशनों की हवा भी जहरीली हो गई।ग्रैप तीन की पाबंदियां हटाए जाने के चौबीस घंटे के अंतराल में ही शहर की हवा एक बार फिर से दूषित हो गई। शहर का डासना देहात और लोनी की हवा गंभीर श्रेणी के करीब रहा। इसके साथ ही शहर के सभी स्टेशनों का एक्यूआई बढ़कर 200 के पार पहुंच गया, जिससे की हवा ऑरेंज जोन में दर्ज हुई जो खराब श्रेणी मानी जाती है। बुधवार सुबह धूप तो खिली, लेकिन हवा की रफ्तार कुछ कम रही इसकी वजह से धूल और धुएं के कण साफ नहीं हो सके। मंगलवार को गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक कम हुआ था, जिसके बाद पीसीबी की ओर से शाम में ग्रैप तीन की पाबंदियां भी हटा दी गई थीं। पाबंदी हटने के 24 घंटे बाद ही एक्यूआई में बढ़ोत्तरी हुई और हवा ऑरेंज जोन में पहुंच गई।इनसेटबुधवार को स्टेशनों का एक्यूआई मंगलवार को स्टेशनों का एक्यूआईडासना-273 245गोविंदपुरम-107 104इंदिरापुरम-168 170लोनी-219 168न्यू तहसील-लोनी-269 190वसुंधरा-201 178संजयनगर-150 144वेद विहार-239 200वेव सिटी- 205 185