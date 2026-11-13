Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Applications open from the

Ghaziabad News: श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए 20 से आवेदन

Fri, 13 Nov 2026 01:08 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Applications open from the
गाजियाबाद। अटल आवासीय विद्यालय में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रम विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्रमिक अपने बच्चों के दाखिले के लिए 20 नवंबर से पांच जनवरी के बीच विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा छह में दाखिले के लिए 140 सीटें निर्धारित की गई हैं।
विज्ञापन


उप श्रमायुक्त दिव्य प्रताप सिंह ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा छह से 12 तक शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने 30 अक्तूबर तक तीन साल की बोर्ड सदस्यता पूर्ण कर ली है और नवीनीकरण भी करा चुके हैं, वह अपने दो बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिले में करीब तीन लाख पंजीकृत श्रमिक हैं। विद्यालय में दाखिले के बाद कक्षा 12 तक की शिक्षा निशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य आश्रित बच्चे भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य आश्रित बच्चे वो हैं जो कोरोना काल में अनाथ हो गए थे। ऐसे बच्चों का पंजीकरण महिला एवं बाल कल्याण विभाग या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में होना चाहिए।
विज्ञापन

--------
पात्रता की शर्तें
पंजीकृत श्रमिक के ऐसे बच्चे जिनका जन्म एक मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच हुआ हो, पात्र होंगे। इसके साथ ही कक्षा पांच में पढ़ रहे हो या फिर कक्षा पांच की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए upbocw.in पर आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed