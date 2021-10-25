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Ghaziabad News: बुलडोजर से महिला का मकान ध्वस्त करने का आरोप

Thu, 10 Sep 2026 01:33 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:33 AM IST
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Allegation of demolishing a woman's house with a bulldozer
मोदीनगर। नगर की बाग कॉलोनी निवासी महिला ने दबंगों पर बुलडोजर से मकान ध्वस्त करके अवैध कब्जे के प्रयास का आरोप लगाया है। महिला ने थाने में घटना की तहरीर दी है।बाग कॉलोनी की रहने वाली शोभा देवी ने बताया कि वर्ष 1992 में मकान के चार हिस्से हुए थे। कुछ साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ मकान में रहने लगी। बीती सात सितंबर को परिवार धार्मिक यात्रा पर गया था। आरोप है कि उसी रात दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुलडोजर से मकान ध्वस्त कर दिया। मंगलवार को शोभा देवी पहुंची तो मकान ध्वस्त मिला और उसमें रखा लाखों की कीमत का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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