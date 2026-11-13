Ghaziabad News: गोविंदपुरम को छोड़ सभी स्टेशन रेड जोन में

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गोविंदपुरम को छोड़कर शहर के सभी सक्रिय निगरानी केंद्रों का एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया। संजयनगर सबसे अधिक प्रदूषित इलाका रहा, जहां एक्यूआई 372 पहुंच गया। सुबह तक इंदिरापुरम का एक्यूआई अपेक्षाकृत कम था, लेकिन शाम को इस स्टेशन का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका।500 फैक्टरियों पर कार्रवाई, फिर भी खुलेआम नियमों की अनदेखीप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक जिले में 500 से अधिक फैक्टरियों को सील किया जा चुका है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर करीब एक करोड़ रुपये जुर्माने की संस्तुति भी की गई है। इसके बावजूद शहर की हवा साफ नहीं हुई। बृहस्पतिवार को निर्माण कार्य भी जारी रहे। वसुंधरा सेक्टर-3 में ग्रीन बेल्ट के किनारे एक बिल्डर फ्लोर का निर्माण होता मिला। सड़क किनारे खुले में निर्माण सामग्री रखी थी। ग्रीन बेल्ट के पेड़ों पर जमी धूल भी नियमित सफाई और निगरानी के दावों की हकीकत बयां कर रही थी। वसुंधरा बुध चौक की सर्विस रोड पर सूखे पत्तों में आग लगी हुई थी। इससे लगातार धुआं उठता रहा। हैरानी की बात यह है कि खुलेआम नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की टीमें मौके पर नहीं पहुंचीं।शहर में पानी का छिड़काव और नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित विभागों की है। हमारी टीमें सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन एक ही समय में सभी जगह पहुंचना मुश्किल है। धूप न निकलने और हवा की रफ्तार थमने की वजह से भी एक्यूआई में बढ़ोतरी हो रही है।-अंकित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारीगाजियाबाद में बीते दिनों का एक्यूआई12 नवंबर - 33811 नवंबर - 29710 नवंबर - 2449 नवंबर - 3248 नवंबर - 3447 नवंबर - 277शहर के स्टेशनों का एक्यूआईगोविंदपुरम-255लोनी-346न्यू तहसील (लोनी)-341वसुंधरा- 339वेद विहार- 337संजयनगर- 373वेव सिटी- 364