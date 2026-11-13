Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Accused in Greater Noida PNB bank scam sent to Dasna Jail

Ghaziabad News: ग्रेटर नोएडा पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपियों को भेजा डासना जेल

Fri, 13 Nov 2026 02:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Accused in Greater Noida PNB bank scam sent to Dasna Jail

विज्ञापन
गाजियाबाद। ग्रेटर नोएडा स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की पाई-1 शाखा में ग्राहकों के खातों से 10.24 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों दीपांशी और आशुतोष पाठक को अदालत ने न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया। तीन दिन की सीबीआई रिमांड अवधि समाप्त होने पर बृहस्पतिवार को सीबीआई ने दोनों को विशेष अदालत में पेश किया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।


सीबीआई के मुताबिक, बैंक की पाई-1 शाखा में कई ग्राहकों के खातों से बिना अनुमति करीब 10.24 करोड़ रुपये निकालने और अन्य खातों में भेजने का मामला सामने आया था। इस संबंध में बैंक प्रबंधन की ओर से शिकायत मिलने के बाद जांच एजेंसी ने 29 अक्तूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रारंभिक जांच में खातों से हुए संदिग्ध लेनदेन और धनराशि के हस्तांतरण की पड़ताल शुरू की गई। जांच में बैंक में ऑफिस असिस्टेंट/सब स्टाफ के पद पर तैनात दीपांशी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। आरोप है कि उसने निजी व्यक्ति आशुतोष कुमार पाठक और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर ग्राहकों की रकम अनधिकृत तरीके से निकाली और अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित की। मामले में साक्ष्य जुटाने के बाद सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन


आशुतोष की पुणे से हुई थी गिरफ्तारी
एजेंसी ने आशुतोष कुमार पाठक को महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ और साक्ष्य संकलन के लिए अदालत से तीन दिन की पुलिस हिरासत में ली थी। इस दौरान बैंक खातों में हुए लेनदेन और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े पहलुओं की जांच की गई। रिमांड की अवधि पूरी होने पर दोनों आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। अब मामले में सीबीआई बैंक खातों के लेनदेन, धनराशि के संभावित लाभार्थियों और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच आगे बढ़ाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed