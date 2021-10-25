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Ghaziabad News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर पीटने का आरोप

Thu, 22 Oct 2026 01:50 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:50 AM IST
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Accusation of entering a house and carrying out a beating, stemming from an old grudge
लोनी। अशोक विहार कॉलोनी में रंजिश के चलते चार लोगों पर दो भाइयों और उनकी भतीजी पर हमला करने का आरोप लगा है। आरोपी, पीड़ित के छोटे भाई के ससुराली है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़ित अलताफ ने बताया कि उनके छोटे भाई तौसीफ के ससुराल पक्ष के लोग उनसे रंजिश रखते हैं। 18 अक्तूबर को सुबह करीब साढ़े 11 बजे तौसीफ के साले सलमान, शाहरुख और इमरान अपने पिता इंतजार के साथ उनके घर पहुंचकर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और पेचकस से हमला करके तीनों को घायल कर दिया। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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