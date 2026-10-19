फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   accident in Indirapuram Tractor trolley hit brother and sister 11-year-old Divisha dies

भाई-बहन को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला: इंदिरापुरम में दर्दनाक हादसा, मौके पर 11 साल की दिविषा की मौत

Mon, 19 Oct 2026 03:55 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, इंदिरापुरम
माई सिटी रिपोर्टर, इंदिरापुरम Published by: विकास कुमार Updated Mon, 19 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

पुलिस ने बताया कि बच्ची और उसका भाई स्कूटी पर सवार होकर घर से बाहर सामान लेने के लिए निकले थे। तभी पीछे से बाजरी भरी आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी।

विज्ञापन
accident in Indirapuram Tractor trolley hit brother and sister 11-year-old Divisha dies
ट्रैक्टर ट्रॉली ने 11 साल की बच्ची को कुचला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के नीतीखंड इलाके में सोमवार दोपहर 2 बजे एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली ने स्कूटी सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली के पहिए के नीचे आई 11 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका 18 वर्षीय भाई घायल हो गया। 

विज्ञापन
Trending Videos

स्कूटी पर सवार होकर सामान लेने निकले थे दोनों
घायल को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची और उसका भाई स्कूटी पर सवार होकर घर से बाहर सामान लेने के लिए निकले थे। तभी पीछे से बाजरी भरी आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची दिविषा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्ची इंदिरापुरम के एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed