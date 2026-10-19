भाई-बहन को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला: इंदिरापुरम में दर्दनाक हादसा, मौके पर 11 साल की दिविषा की मौत
पुलिस ने बताया कि बच्ची और उसका भाई स्कूटी पर सवार होकर घर से बाहर सामान लेने के लिए निकले थे। तभी पीछे से बाजरी भरी आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी।
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यूपी के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के नीतीखंड इलाके में सोमवार दोपहर 2 बजे एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली ने स्कूटी सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली के पहिए के नीचे आई 11 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका 18 वर्षीय भाई घायल हो गया।
स्कूटी पर सवार होकर सामान लेने निकले थे दोनों
घायल को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची और उसका भाई स्कूटी पर सवार होकर घर से बाहर सामान लेने के लिए निकले थे। तभी पीछे से बाजरी भरी आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची दिविषा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्ची इंदिरापुरम के एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती थी।