Ghaziabad News: जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में 15 घंटे तक चलेगा भजन-कीर्तन का दौर

साहिबाबाद। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर राजेंद्र नगर स्थित इस्कान मंदिर में लगातार 15 घंटे तक भजन-कीर्तन होंगे। इंदिरापुरम और शालीमार गार्डन स्थित मंदिरों में भी जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। करीब तीन हजार भक्तों के लिए प्रसाद तैयार कराया जाएगा। मंदिर में दिनभर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और रात में लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के साथ उत्सव मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर के पीछे पार्क में इस्कॉन से जुड़े बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा।इंदिरापुरम स्थित इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं, मोहननगर स्थित दुर्गा माता मंदिर में भी जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की जा रही है। यहां भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रसंगों पर आधारित झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। मां दुर्गा मंदिर के मैदान में कृष्ण लीला की झांकी सजाने के लिए वटवृक्ष की शाखाओं पर गोपियों की साड़ी और दुपट्टे बांध रखे हैं। अन्य झांकियां बनाने के लिए भगवान कृष्ण, शिव, गणेश की प्रतिमाएं परिसर में रखी हुई हैं। धार्मिक आयोजनों को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह है।