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Ghaziabad News: मेवाड़ में रोजगार मेले में 574 युवाओं ने आजमाई किस्मत

Fri, 06 Nov 2026 02:13 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:13 AM IST
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574 youths tried their luck at a job fair in Mewar
वसुंधरा। जिला प्रशासन की ओर से मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में लगे रोजगार मेले में 298 युवाओं का रोजगार के लिए सलेक्शन हो गया। मेले में 38 कंपनियों ने प्रतिभाग किया और इसमें 574 युवाओं ने साक्षात्कार दिया। जिला सेवा योजन अधिकारी गौतम घोष ने बताया कि युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मेले का आयोजन किया गया। मेवाड़ ग्रुप के चेयरमैन डॉ. अशोक कुमार गदिया ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार व शिक्षण संस्थानों के संयुक्त प्रयास जरूरी हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाना भी है। इस मौके पर संस्थान के महासचिव सीए अशोक कुमार सिंघल और निदेशिका डॉ. अलका अग्रवाल के बताया कि युवाओं को रोजगार संगम और सेवायोजन विभाग के पोर्टल से रोजगार के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
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