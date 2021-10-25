Ghaziabad News: 50 हजार स्मार्ट मीटर धारकों ने नहीं जमा किया सितंबर का बिल, कट जाएगी बिजली

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जिले में घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के कुल 11.80 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से 2.60 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। नए बिजली कनेक्शन लेने वालों के यहां भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। शेष उपभोक्ताओं के यहां सामान्य मीटर लगे हैं। सामान्य मीटर वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल सात से 15 अक्तूबर के बीच अपडेट किए गए हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं के पास बिल जमा करने के लिए अभी अतिरिक्त समय है। विज्ञापन

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एक क्लिक पर कट रही स्मार्ट मीटर की बिजली

स्मार्ट मीटर की व्यवस्था में बकाया होने पर कंप्यूटरीकृत प्रणाली के जरिये बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। सामान्य मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने के लिए लाइनमैन को मौके पर जाना पड़ता है। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर वाले अधिकांश उपभोक्ताओं के बिल दो अक्तूबर को ही अपडेट कर दिए गए थे। उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी भी दी गई थी। उपभोक्ता यूपीपीसीएल के स्मार्ट मीटर एप से अपना बिल डाउनलोड भी कर सकते हैं। विज्ञापन विज्ञापन

जिले में घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के कुल 11.80 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से 2.60 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। नए बिजली कनेक्शन लेने वालों के यहां भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। शेष उपभोक्ताओं के यहां सामान्य मीटर लगे हैं। सामान्य मीटर वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल सात से 15 अक्तूबर के बीच अपडेट किए गए हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं के पास बिल जमा करने के लिए अभी अतिरिक्त समय है।एक क्लिक पर कट रही स्मार्ट मीटर की बिजलीस्मार्ट मीटर की व्यवस्था में बकाया होने पर कंप्यूटरीकृत प्रणाली के जरिये बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। सामान्य मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने के लिए लाइनमैन को मौके पर जाना पड़ता है। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर वाले अधिकांश उपभोक्ताओं के बिल दो अक्तूबर को ही अपडेट कर दिए गए थे। उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी भी दी गई थी। उपभोक्ता यूपीपीसीएल के स्मार्ट मीटर एप से अपना बिल डाउनलोड भी कर सकते हैं।

गाजियाबाद। पांच हजार रुपये से ज्यादा बिजली बिल बकाया वाले स्मार्ट मीटर धारकों का कनेक्शन कल से कट सकता है। जिले में ऐसे 50 हजार स्मार्ट मीटर धारकों की बिजली काटने की तैयारी है। इन उपभोक्ताओं के पास सितंबर का बिल जमा करने के लिए आज आखिरी मौका है। ऊर्जा निगम की ओर से बकायेदारों को मैसेज भेजने के साथ फोन कर बिल जमा करने के लिए कहा जा रहा है। जिले में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर करीब 30 करोड़ रुपये और सामान्य मीटर वाले उपभोक्ताओं पर 90 करोड़ रुपये बकाया है।