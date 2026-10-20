फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   20-year-old man dies in road accident

गाजियाबाद: अज्ञात वाहन ने पिकअप को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत

Tue, 20 Oct 2026 08:49 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 20 Oct 2026 08:49 PM IST
विज्ञापन
20-year-old man dies in road accident
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र में एनएच नौ स्थित पुलिस चौकी के पास गंगनहर अंडरपास में डासना से हापुड़ की ओर जाते हुए मंगलवार 20 अक्तूबर तड़के सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। 

विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन डासना से हापुड़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान गलत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उक्त वाहन में टक्कर मार दी। हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान उमेश राजपूत पुत्र संजय, निवासी गालंद, उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुई। घायल उमेश को उपचार के लिए रामा हॉस्पिटल पिलखुआ हापुड़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 
विज्ञापन


सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन का निरीक्षण किया।पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर मोर्चरी भिजवा दिया है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार के अनुसार, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी केमरे चेक किये जा रहे हैं, दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन के सम्बंध में जांच की जा रही है तथा मामले में कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed