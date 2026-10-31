Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन जोन के 11 चौकी प्रभारियों समेत 16 दरोगाओं के तबादले

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साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन जोन में शुक्रवार रात 11 चौकी प्रभारियों समेत कुल 16 दराेगाओं के तबादले किए हैं। अधिकारियों का दावा है कि यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि कुछ उप निरीक्षकों की शिकायतों के चलते यह कार्रवाई की गई है। डीसीपी ऋजुल ने बताया कि इंदिरापुरम में तैनात प्रदीप शर्मा को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना इंदिरापुरम, थाना लिंक रोड में तैनात ओमप्रकाश बघेल को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना टीला बनाया गया है। साहिबाबाद थाने में तैनात अलका चौधरी को चौकी प्रभारी शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम, चौकी प्रभारी शिप्रा सिटी सोहनवीर सिंह को चौकी प्रभारी कौशांबी, थाना लिंक रोड में तैनात विपिन कुमार को चौकी प्रभारी सीमा थाना साहिबाबाद, संजय सिंह को चौकी प्रभारी नीतिखंड थाना इंदिरापुरम, साहिबाबाद में तैनात विपिन कुमार को चौकी प्रभारी डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन और यहां तैनात प्रदीप कुमार शर्मा को चौकी प्रभारी विक्रम एन्क्लेव थाना शालीमार गार्डन, वरिष्ठ उपनिरीक्षक इंदिरापुरम बृजेश कुमार सिंह को थाना इंदिरापुरम, विकास अग्निहोत्री को चौकी प्रभारी कनावनी थाना इंदिरापुरम, चौकी प्रभारी शनि चौक थाना साहिबाबाद अंकुर सिंह राठौर को चौकी प्रभारी अभयखंड थाना इंदिरापुरम, थाना साहिबाबाद में तैनात राजकुमार शर्मा को चौकी प्रभारी शनि चौक थाना साहिबाबाद, चौकी प्रभारी सीमा थाना साहिबाबाद कुलवंत सिंह को चौकी प्रभारी मोहन नगर थाना साहिबाबाद, थाना खोड़ा में तैनात स्वर्ण सिंह को चौकी प्रभारी श्यामपार्क थाना साहिबाबाद, चौकी प्रभारी कनावनी थाना इंदिरापुरम बटुकेश्वर सिंह को थाना शालीमार गार्डन और चौकी प्रभारी नीतिखंड योगेश को थाना इंदिरापुरम भेजा गया है।