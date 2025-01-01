Ghaziabad News: 18 बेड के एसएनसीयू में सात माह में 1062 बच्चों को मिला नया जीवन

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कुछ दिन पहले जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में रखे गए आंकड़ों के अनुसार सात महीने में एसएनसीयू में भर्ती होने वाले नवजातों की संख्या में काफी उतार-चढ़ाव रहा। अप्रैल में 78 बच्चों को भर्ती किया गया। मई में यह संख्या बढ़कर 132 हो गई। जून में सबसे अधिक 350 नवजातों को सघन देखभाल की जरूरत पड़ी। इसके बाद जुलाई में 135, अगस्त में 134, सितंबर में 114 और अक्तूबर में 119 नवजात भर्ती किए गए। जून में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या अन्य महीनों की तुलना में काफी अधिक रही।समय से पहले जन्मे बच्चों को विशेष निगरानीसंयुक्त अस्पताल संजय नगर की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमा विष्ट के अनुसार गर्भावस्था के नौ महीने पूरे होने से तीन से चार सप्ताह पहले प्रसव होने पर बच्चे को प्रीमैच्योर माना जाता है। ऐसे नवजातों को सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक देखभाल की जरूरत होती है। जन्म के समय कम वजन, सांस लेने में परेशानी और प्रसव के दौरान जटिलताएं होने पर उन्हें एसएनसीयू में भर्ती किया जाता है।गर्भावस्था में जांच से कम हो सकता है जोखिमजिला महिला अस्पताल की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. माला शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की चार प्रसव पूर्व जांच कराई जाती है। इनके माध्यम से हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान कर समय रहते उपचार शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रसव के दौरान मां और नवजात को होने वाले खतरे को कम करना है। समय पर जांच और उचित उपचार से प्रीमैच्योर डिलीवरी समेत कई जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।