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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Footpaths on Vikas Marg have turned into illegal parking spaces.

Delhi NCR News: विकास मार्ग पर फुटपाथ बने अवैध पार्किंग स्थल

Thu, 22 Oct 2026 09:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:03 PM IST
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- लक्ष्मी नगर से निर्माण विहार तक मनमाने ढंग से खड़ी हो रहीं गाड़ियां, लग रहा भीषण जाम
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, जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर राहगीर
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली।
विकास मार्ग पर लक्ष्मी नगर से निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के बीच फुटपाथ पर बेतरतीब खड़े वाहनों से राहगीर बेहद परेशान हैं। पैदल चलने की जगह पर गाड़ियों का कब्जा होने से लोग मुख्य सड़क पर वाहनों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। फुटपाथ भरने के बाद कई गैर-जिम्मेदार लोग सीधे सड़क पर ही गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा अवैध पार्किंग स्थल बन गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पैदल चलने की जगह पर वाहन खड़े हैं और सड़क पर लोग चल रहे हैं, जिससे सुरक्षा का गंभीर संकट पैदा हो गया है। एक दुकान के सुरक्षा गार्ड मनोज ने बताया कि कई गाड़ियां तीन-चार दिनों तक बिना हटे यहीं खड़ी रहती हैं। वहीं ऑटो चालक दीनदयाल के मुताबिक, सड़क पर राहगीरों की आवाजाही के कारण दोपहर एक से रात नौ बजे तक मुख्य मार्ग पर भारी जाम लगा रहता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेदारी आखिर किस विभाग की है।
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