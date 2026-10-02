Delhi NCR News: आजादपुर मंडी के फुटपाथ होंगे खाली, दिसंबर में बनेगा अटल चौक

विज्ञापन

दिसंबर तक बनेगा अटल चौकअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आजादपुर मंडी के सामने और आसपास की सड़कों के फुटपाथ जल्द खाली कराए जाएंगे। सेंट्रल वर्ज, अंडरपास और दीवारों की सफाई के साथ चित्रकारी कर उन्हें संवारा जाएगा। गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां सफाई अभियान में हिस्सा लिया और अधिकारियों को ये निर्देश दिए। क्षेत्र में दिसंबर तक अटल चौक बनेगा।सीएम ने फुटपाथ पर फल विक्रेताओं के अतिक्रमण, सेंट्रल वर्ज की सफाई, जल निकासी और सार्वजनिक स्थलों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए, जिससे फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए सुगम रहे और फल विक्रेताओं की रोजी-रोटी भी प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने फल विक्रेताओं और श्रमिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आजीविका के लिए काम करने वालों का ध्यान रहे, लेकिन फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को परेशानी न हो। उन्होंने विक्रेताओं और श्रमिकों से काम खत्म होने के बाद कूड़ा सड़क या फुटपाथ पर न छोड़ने की अपील की।मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्र में विकसित किए जा रहे चौक पर दिसंबर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने की योजना है। चौक का नाम अटल चौक रखा जाएगा।